Ynet: в Берлине пройдут массовые протесты в ходе визита премьера Израиля Нетаньяху

Тель-Авив, Израиль, , 17:25 — REGNUM Израильтяне, проживающие в Берлине, намерены выйти на массовый протест во время визита в Германию премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Об этом пишет израильский портал Ynet, ссылаясь на организаторов акции.

Биньямин Нетаньяху Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, 15 марта Нетаньяху вместо того, чтобы оставаться в своей стране и заниматься кризисом, намерен вылететь в Германию.

«Мы будем сопровождать его и там — в Берлине запланированы многотысячные демонстрации», — приводит портал слова одного из лидеров израильского протестного движения.

Как передавало ИА REGNUM, в Израиле проходят многотысячные антиправительственные протесты после объявления министром юстиции проекта реформы юридической системы страны. Израильское правительство с помощью реформы планирует ограничить вмешательство Верховного суда в процесс принятия базовых законов.