Кишинёв, 13 марта, 2023, 17:23 — ИА Регнум. Экс-президент Молдавии Игорь Додон призвал депутатов проверить сведения о присутствии на митинге оппозиции иностранных граждан среди полицейских.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

12 марта в столице Молдавии состоялась массовая акция протеста против роста тарифов и цен. Участники акции призывали правительство страны оплатить зимние счета за электричество и отопление, кроме этого, они потребовали отставки президента Молдавии Майи Санду и правительства страны. Данная акция проходила в рамках «Движения для народа», поддерживаемое оппозиционной партией «Шор».

Местные журналисты заметили, что среди полицейских были неизвестные в гражданской одежде, лица которых были закрыты масками. В связи с этим они предположили, что это моли быть сотрудники зарубежных силовых ведомств.

«Информацию о том, что в рядах полиции были иностранцы, нужно проверить. Прошу наших депутатов тщательно проверить эту информацию», — заявил Додон, выходя из зала суда.

Он также добавил, что если сведения подтвердятся, то прощать такого нельзя.

«Это преступление против государства», — подчеркнул он, пояснив, что пришел в суд в рамках слушания очередного дела, но заседание было перенесено на середину апреля.

Летом 2022 года прокуратура предъявила политику обвинения по делу о незаконных схемах при закупке электроэнергии в 2008–2009 годах через предприятие Energocom. Додон не признаёт себя виновным, судебные слушания по этому делу постоянно откладываются либо переносятся.

Как передавало ИА REGNUM, Додон призвал власти Молдавии не дать втянуть страну в военный конфликт на Украине.