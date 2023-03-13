Париж, 13 марта, 2023, 16:26 — ИА Регнум. Свыше 5 тыс. тонн отходов скопилось на улицах Парижа из-за забастовки мусорщиков. Об этом сообщает 13 марта BFMTV.

Aurelien Morissard/Global Look Press Мусор на улицах Парижа

Парижские коммунальщики протестуют против пенсионной реформы, они отказываются работать уже восьмой день подряд. Тротуары завалены мешками с мусором, баки для отходов переполнены.

Забастовка мусорщиков проходит в десяти из 20 парижских округов, которые обслуживают муниципальные предприятия. В остальных округах отходы вывозят частные компании.

По данным мэрии на 12 марта, на улицах накопилось 5400 тонн отходов.

«Седьмой день без вывоза мусора. Вонь и гниль», — написал в Twitter французский министр-делегат транспорта Клеман Бон.

Он упрекнул мэрию за отсутствие хотя бы частичных чрезвычайных мер и назвал ситуацию очередным примером «бездействия и неуважения к парижанам».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта во Франции прошла седьмая по счёту общенациональная забастовка против пенсионной реформы, в протестах по всей стране приняли участие свыше 360 тыс. человек. В Париже полиция разгоняла протестующих, несколько человек были задержаны.