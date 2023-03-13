Москва, 13 марта, 2023, 16:19 — ИА Регнум. Шестеро молодых людей предстали перед судом за «стриптиз» в московском метрополитене. За обнажённый проезд в подземке трое парней и трое девушек в возрасте от 19 до 29 лет получили административные аресты и штрафы. Об этом 13 марта сообщили в пресс-службе полиции Москвы.

Дарья Драй ИА REGNUM Метро

Ведомство не уточняет, когда именно произошёл инцидент, однако отмечает, что всё случилось в вагоне поезда на Замоскворецкой линии. Уточняется, что поймать нарушителей удалось после публикации видеоролика в сети.

В пресс-службе отметили, что в отношении шестерых молодых людей составлены протоколы по статье о мелком хулиганстве.

«Тверским районным судом города Москвы все шестеро граждан признаны виновными, пятерым из них назначено наказание в виде административного ареста сроком от 12 до 14 суток, еще одному нарушителю выписан административный штраф», — говорится в сообщении.

Согласно видеозаписи с показаниями задержанных, молодые люди сняли с себя одежду в поездке на спор.

Как сообщало ИА REGNUM, движение поездов на Большой кольцевой линии Московского метро было прервано из-за незаконных работ застройщика недвижимости. Администрация подземки попросила о возбуждении уголовного дела.