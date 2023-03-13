Тель-Авив, Израиль, 13 марта, 2023, 15:53 — ИА Регнум. Саудовская Аравия уклонилась от просьбы разрешить главе МИД Израиля Эли Коэну посетить страну для участия в заседании ООН по туризму. Об этом 13 марта сообщает израильский портал Walla со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

Ofir Abе Эли Коэн — глава МИД Израиля.

По информации издания, в израильском МИД надеялись, что, несмотря на отсутствие дипломатических отношений между двумя странами, Эр-Рияд согласится на визит Коэна, поскольку речь идёт о международной конференции одного из агентств ООН.

«Если бы саудиты разрешили визит Коэна, это был бы скромный, но беспрецедентный шаг к нормализации отношений», — отмечает издание.

Напомним, Саудовская Аравия не признает Израиль, страны не имеют дипломатических отношений. Кроме того, ранее ни один израильский министр не посещал Эр-Рияд, в том числе для участия в мероприятиях ООН.