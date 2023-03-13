Москва, 13 марта, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Работа социальной сети «ВКонтакте» восстановлена после сбоя у некоторых пользователей в ряде регионов России, сообщает пресс-служба компании.

Incocenter.ru «ВКонтакте»

«ВКонтакте» работает в обычном режиме», — отметили в организации.

Напомним, 13 марта о проблемах в работе соцсети «ВКонтакте» рассказали пользователи, в основном жаловались жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта отмечались сбои в работе сервиса микроблогов Twitter в ряде стран мира. Основная часть жалоб — всего более 1,8 тысячи — поступила из США. Кроме того, сбои наблюдают жители Великобритании, Канады, Франции, Испании, Италии, Нидерландов и Японии. Жалоб из России не поступало.