Токаев раскритиковал установку памятников малоизвестным советским деятелям

Астана, , 14:09 — REGNUM В Казахстане комиссия по ономастике будет контролировать установку памятников личностям, известным только в одном регионе, или советским деятелям с мифическими биографиями. Соответствующее поручение дал президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания с акимами и руководителями госорганов.

Касым-Жомарт Токаев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если все будут ставить памятники исключительно своим предкам, в стране воцарятся трайбализм и местничество. Этот вопрос требует пристального внимания», — сказал он.

По словам Токаева, в стране продолжают открывать памятники и бюсты деятелям советского времени, которые были задействованы в массовых репрессиях. Для этого «придумываются биографии, наполненные героическими деяниями», отсутствующими в реальной жизни, сказал он.

Активисты буквально заставляют граждан верить в мифологизированные биографии партийно-государственных деятелей советского периода, при этом в архивных документах такие истории не подтверждаются, указал президент Казахстана.

Также Токаев отметил важность сохранения межэтнического согласия в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Улытауской области Казахстана Берик Абдыгалиулы предложил переименовать некоторые области в стране, которые получили названия в советское время. Он напомнил, что, когда создавался этот регион, были внесены предложения назвать его Центрально-Казахстанской областью, но Токаев решил назвать его областью Улытау.