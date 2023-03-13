Москва, 13 марта, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Военный путь сейчас остаётся для России единственным, чтобы достичь поставленных целей на Украине. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 13 марта журналистам.

Алексей Майшев/РИА Новости Военнослужащие РФ

Он прокомментировал предложение немецкого дипломата, бывшего главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера разработать план мирного урегулирования украинского кризиса. По мнению Ишингера, для этого следует «создать группу посредников» и пригласить в неё США, Германию, Великобританию и Францию.

Песков подчеркнул, что никаких предпосылок для перехода процесса на Украине в мирное русло нет. Для России абсолютный приоритет — достижение поставленных целей.

«Сейчас они могут быть достигнуты только военным путём», — добавил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января президент Владимир Путин заявил, что цель специальной военной операции на Украине — прежде всего защита людей и защита самой России. Россия не может допустить создания угроз на её же исторических территориях.