Лондон, 13 марта, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Российские войска ведут наступление в районе Кременной в ЛНР, а находящиеся там подразделения ВСУ измучены и несут тяжёлые потери. Об этом 13 марта пишет британская газета The Times со ссылкой на участников боёв из 131-го разведбатальона ВСУ.

РИА Новости Военнослужащий Вооруженных сил России у реактивной системы залпового огня «Торнадо-Г»

По информации издания, ВС РФ на этом участке активно применяют артиллерию и миномёты, обстрелы ведутся ежедневно по несколько раз, после чего вступает в бой пехота.

Отмечается, что украинские подразделения понесли большие потери. Они называют свои позиции под Кременной «проклятым лесом».

Также военные ВСУ признаются, что у российской армии много танков, поэтому проводить контрнаступление на этом направлении вряд ли возможно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что подразделения ВСУ на кременском участке фронта столкнулись с нехваткой горюче-смазочных материалов.