В работе соцсети «ВКонтакте» произошел массовый сбой

Москва, , 12:39 — REGNUM В работе соцсети «ВКонтакте» произошёл сбой. Соответствующие жалобы поступают 13 марта от пользователей, свидетельствуют данные сервиса Downradar.

ВКонтакте Иван Шилов, ИА REGNUM

По состоянию на 12:00 мск зарегистрировано более 1400 жалоб. Чаще всего о проблемах в работе соцсети сообщают жители Москвы и Санкт-Петербурга.

В компании уверяют, что сервис вернётся к обычному режиму работы в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 7 февраля в работе соцсети «ВКонтакте» также произошёл серьёзный сбой. Пользователи отмечали проблемы с загрузкой сервиса и со входом в аккаунт. При попытке входа в соцсеть через мобильное приложение у пользователей отображалась надпись «Повторить попытку входа».