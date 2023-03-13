Киев, , 11:45 — REGNUM В Киевской области начались отключения света. Об этом 13 марта сообщает пресс-служба украинского предприятия ДТЭК.

Без света Дарья Антонова © ИА REGNUM

По её информации, в части Бучанского района Киевской области происходят отключения согласно стабилизационным графикам.

Отмечается, что в результате повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию всем жителям этих районов.

Напомним, что утром 13 марта в некоторых районах Киева также были применены стабилизационные отключения.