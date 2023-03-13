Анкара, 13 марта, 2023, 08:59 — ИА Регнум. Турция не раскрывает коммерческих подробностей соглашений с Россией по газу, при этом Москва является надёжным партнёром Анкары в вопросе поставок. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Виталий Тимкив/РИА Новости Поставки газа

«Коммерческие детали не разглашаем, без комментариев. Россия — надежный партнер», — приводит агентство слова источника.

Как передавало ИА REGNUM, разрушительные землетрясения на юго-востоке Турции сказались на графике предложенного ранее Россией проекта газового хаба, при этом речи о его приостановке не ведётся.