Луганск, 13 марта, 2023, 08:15 — ИА Регнум. С нехваткой горюче-смазочных материалов (ГСМ) столкнулись подразделения ВСУ на кременском участке фронта в Донбассе. Об этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 13 марта в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По данным источников эксперта, украинские подразделения, которые выполняют задачи на сватовско-кременском участке, стали получать меньше материальных средств. Больше всего это отразилось на обеспечении топливом и смазкой.

«Лимиты, которые ранее и так выделялись не в полном объёме, теперь сократили ещё практически на четверть», — написал Марочко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт рассказал о переброске к посёлку Белогоровка, расположенному южнее Кременной, группы украинских рекрутов, не прошедших подготовку. Он уточнил, что переброшены около ста свежемобилизованных гражданских лиц.