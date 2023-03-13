Анкара, 13 марта, 2023, 07:18 — ИА Регнум. Разрушительные землетрясения на юго-востоке Турции сказались на графике предложенного ранее Россией проекта газового хаба, однако речи о его приостановке не ведется, сообщил информированный источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение в Турции

«Ни в коем случае, об этом речи не идет», — сказал он в беседе с РИА Новости.

По словам собеседника агентства, проблемы, связанные с землетрясением, стали основными в Турции. В связи с чем деятельность ведомств подверглась изменениям.

Он подчеркнул, что турецкие власти постепенно возвращаются к прежней повестке, где ключевым вопросом был газовый хаб.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез заявил, что 14 и 15 февраля в Стамбуле должна состояться встреча государств — потребителей и поставщиков газа по проекту газового хаба в Турции. В начале февраля в стране произошла серия разрушительных землетрясений, которые унесли жизни по меньшей мере 48 тысяч человек.