Стокгольм, 13 марта, 2023, 05:29 — ИА Регнум. Доля России в мировой торговле оружием продолжает уменьшаться, сообщает Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI).

Министерство обороны Российской Федерации Оружие

Так, за период с 2013 по 2022 годы, доля России снизилась на 31%, уменьшившись с 22% до 12% мирового объёма. Экспорт же американских вооружений, наоборот, увеличился и сейчас составляет 40% общемирового.

По подсчётам SIPRI, экспорт российского оружия в ближайшие годы будет продолжать уменьшаться.

В числе пяти крупнейших экспортёров вооружений, кроме США и России, значатся Франция, Китай и Германия. В 2018–2022 годах на них пришлось 76% мировых продаж оружия. Всего в мире вооружения экспортируют 63 страны.

Пять крупнейших импортеров оружия составляют Индия, Саудовская Аравия, Катар, Австралия и Китай. В 2018–2022 годах на эти страны пришлось 36% мировых закупок оружия. Импортируют вооружения 167 государств мира.

Напомним, что власти США намерены существенно увеличить военные расходы. Бюджет Пентагона на будущий финансовый год должен составить рекордные $ 842 млрд.