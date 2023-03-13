Вашингтон, 13 марта, 2023, 05:04 — ИА Регнум. Федеральное правительство США не будет оказывать финансовую помощь инвесторам обанкротившегося банка Silicon Valley Bank (SVB), заявила 12 марта министр финансовых страны Джанет Йеллен в интервью CBS News.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

Министр отметила, что во время финансового кризиса 2008 года с помощью действий властей были спасены инвесторы и владельцы системообразующих крупных банков. Однако, подчеркнула Йеллен, в случае с SVB правительство не намерено больше предпринимать аналогичных шагов.

При этом, сказала Йеллен, правительство беспокоится о вкладчиках SVB и сосредоточено на том, чтобы «удовлетворить их потребности».

Министр подчеркнула, что действия финансовых регуляторов сейчас должны быть направлены на то, чтобы ситуация с SVB не повторилась с другими банками страны.

Напомним, что стремительное банкротство Silicon Valley Bank, происшедшее в течение 48 часов, является крупнейшим финансовым крахом в США с 2008 года.