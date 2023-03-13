Прага, 13 марта, 2023, 04:19 — ИА Регнум. Компания GSC Game World, являющаяся разработчиком компьютерной игры S. T. A. L. K. E. R. 2, отказалась выполнять ультиматум российских хакеров, сообщает 12 марта страница компании в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

GSC Game World не будет выполнять ни одного требования российских хакеров. Компания призвала игроков S. T. A. L. K. E. R. 2, чтобы сохранить впечатление от игры, не просматривать и не распространять похищенную хакерами информацию.

В то же время GSC Game World признала, что утечка материалов произошла из-за взлома аккаунта одного из её сотрудников.

Напомним, что российские хакеры, угрожая публикацией значительной части игры S. T. A. L. K. E. R. 2 потребовали у компании прекратить дискриминацию игроков из России и Белоруссии.