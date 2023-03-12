* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

SANA: США перевозят террористов ИГ* из тюрем на свои базы в Сирии для военной подготовки

Дамаск, , 23:09 — REGNUM Армия США перевозит боевиков террористической организации ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из тюрем ополченцев «Сил демократической Сирии» (СДС) на свои базы на северо-востоке Сирии с целью боевой подготовки там этих экстремистов, 12 марта сообщает сирийское информационное агентство SANA со ссылкой на свои источники.

Вертолет (сс) DVIDSHUB

Речь идет о незаконно возведенных американских военных базах в городе Шаддади и в районе нефтяного месторождения Эль-Омар. Перевозка террористов проводится с пользованием военных вертолетов.

По мере прохождения тренировки на указанных базах боевиков должны перебрасывать на другую американскую базу — Эт-Танф.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта агентство Reuters распространило информацию о том, что глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли совершил необъявленный визит на американскую военную базу в Сирии. Целью его поездки стало якобы обсуждение итогов «американкой армии с ИГ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).