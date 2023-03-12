Тбилиси, 12 марта, 2023, 22:00 — ИА Регнум. Правящая партия «Грузинская мечта» не допустит того, чтобы Грузия развязала вооружённый конфликт с Россией. Об этом 12 марта на телеканале «Имеди» заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.

Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости Ираклий Гарибашвили

Он прокомментировал прошедшие на этой неделе протесты и беспорядки в Тбилиси. По данным главы грузинского правительства, в страну с Украины прибыли несколько десятков человек для раскачки ситуации.

«Я хочу пожелать всем бойцам на Украине вернуться в свои семьи здоровыми, но призываю вас, не поддавайтесь грязным провокациям, <…> пока «Грузинская мечта» находится у власти, мы не допустим второго фронта, это исключено», — сказал Гарибашвили.

Напомним, попытка депутатов парламента Грузии от «Мечты» принять законопроект о регистрации иностранных агентов столкнулась с сопротивлением. Представители некоммерческих организаций и ряд оппозиционных партий начали протесты. В течение двух ночей они перерастали в беспорядки. В результате законопроект отозвали из парламента.