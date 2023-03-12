Москва, 12 марта, 2023, 18:10 — ИА Регнум. Весенняя погода ждёт жителей Москвы в предстоящие выходные, воздух днём прогреется до плюс 2–7 градусов. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Владимир Югасов ИА REGNUM Москва

«В выходные инициативу перехватит скандинавский антициклон, благодаря чему москвичей ждут погожие весенние деньки», — рассказал РИА Новости Тишковец.

Синоптик уточнил, что в тёмное время суток температура будет опускаться до нуля — минус пяти градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта жителей Москвы предупредили о задержках наземного транспорта из-за ухудшения погодных условий в столице. В центре Москвы, на метеостанции Балчуг, метеорологи зафиксировали 9 мм осадков, а это 23% от всего положенного лимита небесной влаги для марта.