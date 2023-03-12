Рига, 12 марта, 2023, 16:28 — ИА Регнум. Митинг за сохранение памятника поэту Александру Пушкину проходит 12 марта в Риге. Его организовал Русский союз Латвии (РСЛ) после получения информации о том, что в Совете по памятникам Рижской думы поддержали предложение о сносе памятника.

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press Памятник Александру Пушкину в Риге

По данным активистов РСЛ, митинг проходит на Ратушной площади, в нём принимают участие представители партии «Согласие», Пушкинского общества и других организаций. Всего к ратуше пришли около 200 человек. В основном это пожилые люди, передаёт агентство BNS.

«Собравшиеся держат плакаты с лозунгами «Депутат, не борись с прошлым, отвечай за настоящее», «Пушкин — наше всё», «Don’t push the Pushkin», — сказано в публикации.

Также рассказывается, что участники акции установили инсталляцию, которая изображает мэра Риги Мартиньша Стакиса, стреляющего из пистолета в памятник Пушкину.

Митинг проходит спокойно. Полиция наблюдает за пикетом издалека.

Напомним, памятник поэту Александру Пушкину установлен в парке Кронвалда и числится на балансе Рижской думы. Он неоднократно подвергался нападениям вандалов. Так, в 2019 году они отпилили часть трости у памятника. Не так давно памятник облили краской.