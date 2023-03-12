Москва, , 15:31 — REGNUM Вооружённые формирования Украины лишились за сутки сразу двух вертолётов МИ-8. Об этом 12 марта сообщили в Министерстве обороны России.

Работа ЗРК «Тор-М2» © Министерство обороны РФ/РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Темировка Запорожской области и Двуречная Харьковской области сбиты два вертолёта Ми-8 воздушных сил Украины», ― говорится в новой сводке о ходе спецоперации, опубликованной в телеграм-канал-е оборонного ведомства.

Кроме того, за сутки было перехвачено семь реактивных снарядов систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ураган». Также в районе населённого пункта Червоный Маяк Херсонской области был уничтожен украинский беспилотник.

В Минобороны России добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции российскими военными были уничтожены: 400 самолётов, 220 вертолётов, 3385 беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, ВСУ лишились 411 зенитных ракетных комплексов, 8275 танков и других боевых бронированных машин, 1055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4326 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 8879 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 8 марта Вооружённые силы Российской Федерации сбили самолёт МиГ-29 и вертолёт Ми-8 Вооружённых сил Украины. Самолёт был сбит истребителями ВКС России в воздушном бою в районе населённого пункта Вольнянск Запорожской области, винтокрылая машина была уничтожена в районе населённого пункта Новогродовка (ДНР).