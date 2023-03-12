В Чите комиссия признала пригодными для жизни подъезды, уцелевшие при взрыве бытового газа

Чита, , 14:13 — REGNUM Межведомственная комиссия признала пригодными для проживания 3-й и 4-й подъезды пострадавшего при взрыве бытового газа жилого дома в поселке Антипиха в Чите, сообщается в телеграм-канале городской администрации.

Ликвидация последствий взрыва газа в жилом доме в Чите © Евгений Епанчинцев/РИА Новости

«Межведомственная комиссия <…> признала 3 и 4 подъезды дома N6 по улице Боровой, пригодными для проживания», — говорится в сообщении.

По данным городской администрации, вернуться в квартиры жильцы смогут уже сегодня, 12 марта.

«Мониторинг целостности конструкций здания в ходе демонтажных и восстановительных работ в 1 и 2 подъездах будет осуществляться в ежедневном режиме», — отметили в администрации города.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв бытового газа произошел 9 марта в пятиэтажке в Чите. В результате инцидента пострадали 11 человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Состояние двоих пострадавших оценивалось как тяжёлое. Общий объем обрушений составляет 1,2 тыс. кубометров. Аварийно-спасательные работы на месте ЧП завершены.

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