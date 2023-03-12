Анкара, 12 марта, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Вопрос о поставке Турции Соединенными Штатами Америки истребителя F-35 и возвращения вложенных в проект средств продолжает обсуждаться. Исключение Анкары из программы создания истребителя «аморально, незаконно и не может быть аргументировано». Об этом 12 марта в интервью агентству Anadolu заявил глава минобороны Турции Хулуси Акар.

Иван Шилов ИА REGNUM F-35

«Мы обсуждаем тему вложенных нами в проект денег, а это большая сумма — около $1,4 млрд. Кроме того, в Америке находятся переданные нам пять этих самолетов. Вот об их будущем мы также говорим», — рассказал министр.

По его словам, власти Турции ждут конструктивного решения. Акар также отметил, что переговоры на уровне министерств обороны ведутся в позитивном ключе. Проблемы возникают из-за противников этой сделки в США. Тем не менее в Турции считают, что, в случае неудачи переговоров, у республики есть возможность приобрести самолеты у других продавцов.

Напомним, поводом для раздора между Турцией и США стали несколько лет назад российские системы С-400. В Вашингтоне заявили, что Анкара отстранена от участия в программе создания F-35. В Турции считают, что американская сторона должна либо передать Турции истребители пятого поколения F-35, либо вернуть деньги.