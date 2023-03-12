Власти Великобритании планируют минимизировать ущерб от банкротства банка Silicon Valley Bank

Лондон, , 13:00 — REGNUM Крах банка Silicon Valley Bank (SVB) в Великобритании может привести к волне банкротств и хаосу. Британские власти намерены принять меры для предотвращения этих последствий. Об этом 12 марта заявил министр финансов Джереми Хант.

Silicon Valley Bank © Li Jianguo/XinHua/Global Look Press

«Правительство рассматривает данный вопрос как высокоприоритетный… а также активно работает над решением, позволяющим избежать или свести к минимуму ущерб некоторым из наших наиболее перспективных компаний в Великобритании», — прокомментировал ситуацию глава минфина.

В правительстве Британии сообщили, что ситуация с последствиями в результате краха SVB была обсуждена на встрече премьера Риши Сунака, управляющего Банка Англии и главы минфина.

Напомним, 10 марта Банк Англии опубликовал заявление, в котором было сказано о намерении обратиться в суд с просьбой ввести процедуру банкротства в британском подразделении Silicon Valley Bank. В связи с этим предприятия — клиенты банка оказались перед угрозой увольнения своих сотрудников, если хранящиеся в банке деньги будут заморожены или потеряны.

Известно, что созданный в 1983 году Silicon Valley Bank являлся 16-м по величине банком США. Он занимался в основном кредитованием высокотехнологичных компаний Кремниевой долины, финансированием частных инвестиционных фондов, связанных с высокими технологиями, и организациями, ведущими венчурный бизнес.