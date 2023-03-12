Москва, 12 марта, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Жителей Москвы предупредили о задержках наземного транспорта из-за ухудшения погодных условий в столице. Об этом сообщает телеграм-канал столичного дептранса.

Дарья Драй ИА REGNUM Мокрый снег. Москва

«Из-за ухудшения погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены», — говорится в сообщении.

Жителей столицы также призвали быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о рекордном количестве осадков, которые ожидаются в Центральной России 12 марта.