Москва, 12 марта, 2023, 11:18 — ИА Регнум. Заработанные в Индии рупии российские поставщики нефти не могут вывести, заявляет доктор экономических наук Игорь Липсиц.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В российско-индийской торговле формируется гигантский торговый дисбаланс, поскольку Нью-Дели рассчитывается с экспортёрами нефти в рупиях, которые не вывести из страны.

Со своей стороны главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов подтверждает, что таковы особенности финансового регулирования в Индии, как и в Китае.

«Можно продавать российскую нефть за юани, но в большинстве случаев просто вывести юани и потом обналичить их в интересах вашей компании на международном финансовом рынке так просто не получится», — цитируют Громова «Новые известия».

Заработанные средства можно хранить в банке или закупать на них индийскую продукцию, услуги, технологии, отмечает он. Однако даже если удастся вывести рупии, возникает вопрос: куда дальше их конвертировать, поскольку эта валюта «не относится к числу максимально свободной конвертируемой валюты, как, например, японская иена, не говоря о долларе и евро».

По словам директора Института торговой политики НИУ ВШЭ Александра Данильцева, эта проблема существовала и во времена СССР. «Учитывая то, что в течение года мы в разы нарастили поставки российских энергоносителей в Индию, можно сказать, что эта проблема уже начала прорисовываться и с каждым месяцем такой торговли она, конечно, будет нарастать», — резюмирует эксперт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Россия впервые вошла в пятёрку крупнейших торговых партнёров Индии.