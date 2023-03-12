Пекин, 12 марта, 2023, 11:00 — ИА Регнум. Дипломатическая служба США фактически атрофирована на фоне переведённой на военные рельсы из-за интересов американской оборонной промышленности внешней политики Вашингтона, что подталкивает последний к войне с Китаем. Об этом 12 марта говорится в статье китайского издания Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

«Многие не согласятся с утверждением о главенстве милитаризма в Вашингтоне и будут настаивать, что во внешней политике США сохранен примат дипломатии», — говорится в публикации и уточняется, что такое утверждение можно проверить на вопрос о том, как хорошо американский госсекретарь понимает позицию Пекина по тайваньскому вопросу.

Отмечается, что госсекретарь США, несмотря на то, что мир находится в шаге от крупнейшей войны, не читал Белую книгу обороны Китая, называющуюся «Тайваньский вопрос и дело воссоединения Китая в новую эпоху», и не встречался с главой МИД КНР для выработки ответственного подхода к предотвращению конфликта.

Также указывается, что Вашингтон хотел восстановить утраченное им военное влияние в мире после постигших его исторических неудач в Корее, Вьетнаме, Иране и Ливане и победа над Ираком в ходе операции «Буря в пустыне» дала США возможность снова почувствовать себя сверхдержавой, после чего американские военные стали объектами почитания в обществе.

При этом уточняется, что в результате наиболее желанными советниками президента США по внешней политике стали действующие и отставные высокопоставленные военные и потому американским лидерам никто не предлагает дипломатические варианты урегулирования конфликтов, даже когда таковые являются необходимыми.

«В отношениях с Китаем любой традиционный дипломатический здравый смысл был заглушен военными барабанами милитаризованной внешней политики США», — заключается в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайская газета Global Times назвала милитаризированной внешнюю политику президента США Джо Байдена.