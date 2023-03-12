Москва, 12 марта, 2023, 09:25 — ИА Регнум. В Москве, Уфе и Казани начался международный культурный проект «Нуреевские сезоны», который посвящён артисту балета и хореографу Рудольфу Нурееву (1938–1993).

Виктор Воног/ТАСС Артист балета и балетмейстер Рудольф Хаметович Нуреев

В 2023 году «Нуреевские сезоны» будут проходить в период с 12 марта по 2 апреля, а в связи с тем, что в текущем году исполняется 85 лет со дня рождения танцора, во время их проведения запланированы особые мероприятия. Главным их событием станет премьерный показ в названных городах документальных фильмов о Нурееве, которые сняла кинокомпания «Свой почерк» в 2022 и 2023 годах.

«Премьерные фильмы открывают эксклюзивные темы и факты из жизни танцовщика. Лента «Рудольф Нуреев. Нездешний остров» рассказывает о жизни и творчестве танцовщика в Италии. Он владел небольшим итальянским архипелагом Ли Галли, отсюда название фильма», — приводит слова главы проекта «Нуреевские сезоны», директора кинокомпании «Свой почерк» Альфии Чеботаревой РИА Новости.

Также она уточнила, что в фильме своими воспоминаниями о Нурееве поделятся прима-балерина Карла Фраччи, автор знаменитого надгробья на могиле Нуреева Эцио Фриджерио, танцевавшие с ним Лилиана Кози и Анна Мария Прина и 26 лет отработавший менеджером артиста Луиджи Пиньотти.

При этом она отметила, что документальный фильм «Рудольф Нуреев. Последний танец» повествует о его последней роли — роли ангела.

«Всю жизнь Нуреев танцевал Люциферов, демонов, играл плохих парней. Но к концу жизни его характер стал мягче. И фильм о том, как он прошел путь от Люцифера к ангелу», — пояснила Чеботарева, добавив, что в третьем фильме «Рудольф Нуреев. Возвращение» показываются двадцать архивных фотографий, которые были собраны в Уфе, Санкт-Петербурге и Казани.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта стало известно, что приму-балерину Большого театра Ольгу Смирнову официально уволили из учреждения культуры. Ранее танцовщица заявила, что ей «стыдно за Россию» и уехала в Нидерланды.