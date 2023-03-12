Луганск, 12 марта, 2023, 09:15 — ИА Регнум. Охрана и оборона ранее занятых районов — на это сейчас направлены усилия подразделений ВСУ на краснолиманском направлении, сообщает в своём телеграм-канале 11 марта военный эксперт Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«На краснолиманском направлении основные усилия противник сосредоточил на оборонительных действиях», — сообщает военный эксперт.

Марочко пояснил, что украинские боевики основные усилия направили на охрану и оборону занятых прежде районов, а также на инженерное дооборудование своих позиций.

По данным разведки, фортификационные работы ВСУ проводят в районах населённых пунктов Терны, Заречное и Ямполь.