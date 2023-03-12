Минэкономразвития: электронные визы для иностранных туристов заработают в России в 2023 году

Москва, , 08:08 — REGNUM Системы электронных виз и платежных карт (карта туриста) станут доступны для иностранных туристов в России уже до конца 2023 года, заявила директор департамента развития туризма Минэкономразвития РФ Татьяна Шаршавицкая на пленарной сессии V Всероссийского конгресса турагентов.

Туристы в России Дарья Драй © ИА REGNUM

Процедура внедрения электронных виз в стране была заморожена в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. Глава департамента уточнила, что в весеннюю сессию Госдумы должен быть рассмотрен законопроект об удаленной идентификации гражданина.

Она отметила, что принятие этого закона позволит любому иностранцу, вне зависимости от дружественности или недружественности его страны по отношению к России, получить карту в месте основного пребывания, а после использовать ее в качестве платежного инструмента по прибытию в РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января ассоциация туроператоров России (АТОР) объявила, что после отмены действия соглашения об упрощенном визовом режиме между Россией и ЕС сотрудники консульств европейских стран прекратили выдавать российским туристам шенгенские визы на срок более 1 года.