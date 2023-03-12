Вашингтон, 12 марта, 2023, 06:26 — ИА Регнум. Удержание мирового господства любой ценой было и остаётся главной целью США. Об этом 11 марта сообщил американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг в своём Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Начиная примерно с 1943 года США сосредоточили всю свою внешнюю политику на предотвращении любых союзов, которые могли бы угрожать доминированию Вашингтона и его военному, индустриальному, топливно-энергетическому и долларовому комплексам», — указал Янг.

Политик известен резкими заявлениями в адрес американских властей. В частности, он призывал объявить импичмент президенту США Джозефу Байдену за военные преступления, совершённые в Йемене, Сирии. Ираке, Афганистане и на Украине, а также за втягивание России в «прокси-войну».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению политика-демократа Янга, появление войск НАТО на Украине может спровоцировать третью мировую войну.