Telegraph: в обзор по безопасности Британии внесут угрозу Китая для Тайваня

Лондон, , 05:28 — REGNUM Британские власти включат в свой новый комплексный обзор по безопасности и внешней политике королевства упоминание угрозы, которую якобы исходит для Тайваня со стороны Китая, сообщает газета Telegraph.

Документ будет выпущен правительством Британии 13 марта. По сведениям журналистов, Лондон в рамках обзора планирует соблюсти баланс между жестким подходом к «вызывающей» позиции КНР и сохранением сотрудничества с Китаем в ряде областей.

В 2021 году Британия обнародовала комплексный обзор по безопасности, в котором «наиболее острой прямой угрозой Британии» назвалась Россия.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября глава британской контрразведки MI5 Кен Маккаллум заявил, что Китай продолжает укреплять связи с перспективными политиками Соединенного Королевства, а также наращивает влияние на парламент страны и увеличивает кредитование британского бизнеса.