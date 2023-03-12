Лондон, 12 марта, 2023, 05:28 — ИА Регнум. Британские власти включат в свой новый комплексный обзор по безопасности и внешней политике королевства упоминание угрозы для Тайваня, которая якобы исходит со стороны Китая, сообщает газета Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

Документ будет выпущен правительством Британии 13 марта. По сведениям журналистов, Лондон в рамках обзора планирует соблюсти баланс между жестким подходом к «вызывающей» позиции КНР и сохранением сотрудничества с Китаем в ряде областей.

В 2021 году Британия обнародовала комплексный обзор по безопасности, в котором «наиболее острой прямой угрозой Британии» называлась Россия.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября глава британской контрразведки MI5 Кен Маккаллум заявил, что Китай продолжает укреплять связи с перспективными политиками Соединенного Королевства, а также наращивает влияние на парламент страны и увеличивает кредитование британского бизнеса.