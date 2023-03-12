Британия внесет в свой обзор по безопасности угрозу Тайваню
Telegraph: в обзор по безопасности Британии внесут угрозу Китая для Тайваня
Лондон, 12 марта, 2023, 05:28 — ИА Регнум. Британские власти включат в свой новый комплексный обзор по безопасности и внешней политике королевства упоминание угрозы для Тайваня, которая якобы исходит со стороны Китая, сообщает газета Telegraph.
Документ будет выпущен правительством Британии 13 марта. По сведениям журналистов, Лондон в рамках обзора планирует соблюсти баланс между жестким подходом к «вызывающей» позиции КНР и сохранением сотрудничества с Китаем в ряде областей.
В 2021 году Британия обнародовала комплексный обзор по безопасности, в котором «наиболее острой прямой угрозой Британии» называлась Россия.
Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября глава британской контрразведки MI5 Кен Маккаллум заявил, что Китай продолжает укреплять связи с перспективными политиками Соединенного Королевства, а также наращивает влияние на парламент страны и увеличивает кредитование британского бизнеса.