Херсон, 12 марта, 2023, 05:14 — ИА Регнум. Обстрелы Каховской ГЭС приказал усилить Киев, чтобы помешать работе сотрудников станции по ее восстановлению и создать в информационном поле видимость угрозы «ядерной катастрофы» на Запорожской АЭС. Об этом 12 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Никита Третьяков ИА REGNUM Каховская ГЭС

Уточняется, что ключевой задачей властей Украины является подключение Каховской ГЭС для обеспечения электроэнергией подконтрольной Киеву части Херсонской области. Для этого украинским властям надо завести на станцию своих людей под предлогом проведения восстановительных работ.

Одновременно, по словам источника, украинская сторона «намеренно обостряет проблему Каховской ГЭС и спекулирует на этой теме, необоснованно обвиняя российских военных в ядерной угрозе и вреде экологии»

Киевом инициировано создание экологической инспекции с целью поиска доказательств для обвинения России в целенаправленном сбросе воды из Каховского водохранилища и связанном с этим частичном обмелении водных объектов. При этом в Киеве отлично понимают, что причиной сброса воды стало повреждении механизмов ГЭС из-за обстрелов ВСУ.

Источник напомнил, что международные эксперты МАГАТЭ признали, что сброс воды не окажет существенного воздействия на систему охлаждения реактора Запорожской АЭС, так как её пруд-охладитель восполняет запас за счет грунтовых вод. Следовательно, доводы об угрозе «ядерной катастрофы» со стороны ЗАЭС являются необоснованными.