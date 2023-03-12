Тбилиси, 12 марта, 2023, 04:44 — ИА Регнум. Массовые беспорядки, происшедшие 7–8 марта в центре Тбилиси, являются пробой оппозиционных сил, программу для которых подготовили страны Запада, в первую очередь США. Об этом заявил 12 марта лидер грузинской партии «Справедливость» Игорь Гиоргадзе в интервью «Известиям».

police.ge Беспорядки. Тбилиси

Гиоргадзе считает, что всплеск митингов является поводом, а не причиной. Когда правительство Грузии высказалось о собственных интересах, которые не направлены против России, «этого было достаточно, чтобы американцы нажали на кнопку, которая в радужный цвет окрашена», — отметил Гиоргадзе.

По словам Гиоргадзе, в беспорядках участвовала молодёжь, в основном студенты. Модераторами же всего процесса как раз и были иноагенты, представители неправительственных организаций, которые финансируются из США.

Политик подчеркнул, что грузинский закон об иноагентах является калькой с аналогичного американского закона, причём если в американской версии он распространяется и на физические, и на юридические лица, то в случае Грузии он был направлен только на юридические.

Гиоргадзе считает, что грузинские неправительственные организации очень серьёзно финансируются американцами. Кроме денег, Вашингтон снабжает их инструкциями и проводит с ними консультации.

Цели же американцев, сказал грузинский политик, за последние 30 лет хорошо известны. «Это управляемый хаос, и всё направлено только для одного — оставаться гегемоном, главным жандармом, диктовать свои условия всему миру. Но, как мы сейчас уже видим, а это видно особенно после того, как Россия объявила о проведении специальной военной операции, американцам это не светит», — заявил Гиоргадзе.

Напомним, что после попытки принятия парламентом в Грузии законов об иноагентах в центре Тбилиси произошли ожесточённые столкновения оппозиционеров с полицией. США и ЕС резко осудили и принимаемые законы, и действия полиции. После чего правящая партия отозвала законопроекты об иноагентах из парламента.