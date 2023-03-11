Сакраменто, США, 12 марта, 2023, 01:09 — ИА Регнум. Федеральное правительство США помогает разрешить ситуацию с банкротством Silicon Valley Bank (SVB), говорится 11 марта в официальном заявлении губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома.

(сс) angela n Белый дом — официальная резиденция президента США

Ньюсом сообщил, что последние 48 часов он был на связи с руководством Белого дома и министерства финансов США.

Он особо отметил, что в Вашингтоне ведётся работа по «скорейшей стабилизации ситуации, защите рабочих мест, накоплений и всей инвестиционной экосистемы».

Напомним, что 10 марта SVB, являющийся 16-м по величине банком США, внезапно потерпел крах. Управление активами обанкротившегося банка срочно взяла на себя Федеральная корпорации по страхованию вкладов США.