Вашингтон, 12 марта, 2023, 00:19 — ИА Регнум. Криптовалюта USD Coin существенно упала в цене после краха Silicon Valley Bank (SVB), сообщает 11 марта Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Криптовалюта

По данным газеты, после того как управляющая криптовалютой компания Circle сообщила, что хранила $3,3 млрд в SVB, запаниковавшие инвесторы срочно обналичили USD Coin на более чем $2 млрд.

В результате стоимость монеты USD Coin сразу упала на 13%, с $1 до $0,87.

Wall Street Journal считает, что разрыв привязки к доллару может вызвать серьёзный шок в мире криптовалют, который ещё не пришёл в себя после краха криптобиржи FTX. По мнению авторов статьи, снижение стоимости USD Coin напоминает худшие моменты финансового кризиса 2008 года.

Газета отмечает, что криптовалюта Dai, которая также привязана к доллару в соотношении 1:1, сейчас продаётся и покупается за $0,90.

Напомним, что 10 марта регулирующие органы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank, являвшийся 16-м по величине банком США. Крах SVB является крупнейшим финансовым банкротством в стране после кризиса 2008 года.