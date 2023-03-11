Вашингтон, 11 марта, 2023, 22:50 — ИА Регнум. Покупку обанкротившегося банка Silicon Valley Bank (SVB) допустил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск. Соответствующее заявление бизнесмен разместил 11 марта в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

В социальной сети Twitter один из пользователей предложил Маску приобрести SVB и таким образом стать «электронным банком».

«Я открыт к этой идее», — ответил Маск на предложение о покупке SVB.

Напомним, о банкротстве одного из крупнейших банков США Silicon Valley Bank объявил 11 марта департамент финансовой защиты штата Калифорния. Банк специализировался на работе со стартапами Кремниевой долины. Отмечается, что банк разорился менее чем за 48 часов. SVB занимал 16-е место по величине активов, его банкротство стало вторым по величине крушением банка за всю историю США и самым крупным со времени финансового кризиса 2008 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что SVB передан под управление Федеральной комиссии по страхованию вкладов. Все застрахованные вкладчики получат полный доступ к вкладам не позднее утра 13 марта.