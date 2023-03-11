Москва, , 21:45 — REGNUM Патриарх Русской православной церкви (РПЦ) Кирилл обратился к главам поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генсеку ООН Антониу Гутерришу и ряду других религиозных лидеров и международных организаций с призывом вступиться за православных на Украине и не допустить изгнания монахов Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры. Об этом 11 марта сообщила служба коммуникации патриархии РПЦ.

Патриарх Кирилл Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Киево-Печерская лавра — это первый монастырь Киевской Руси, существующий с XI века, родоначальник общей духовной и монашеской традиции русского, украинского и белорусского народов. Это колыбель нашей цивилизации и национальных культур», — отметил глава РПЦ.

Он отметил, что данный монастырь — святыня всеправославного значения. Патриарх также указал, что украинские власти декларируют приверженность демократическим нормам и правам человека, но по факту попирают их «самым вопиющим образом».

Глава Церкви призвал международное сообщество повлиять на Киев и не допустить принудительного закрытия монастыря из Киево-Печерской лавры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и. о. гендиректора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Александр Рудник объявил о расторжении с 29 марта договора аренды по размещению в комплексе монастыря УПЦ. Он потребовал к этому сроку освободить помещения. Монахи отказываются это сделать.

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