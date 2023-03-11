Москва, 11 марта, 2023, 20:38 — ИА Регнум. Российские миротворцы, находящиеся в Нагорном Карабахе, зафиксировали факт нарушения режима прекращения огня. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ, обнародованном 11 марта на сайте министерства.

Григорий Сысоев/РИА Новости Российские миротворцы на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе

«Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Мардакертском районе», — сообщили в военном ведомстве.

Отмечается, что инцидент обошёлся без пострадавших. Миротворцы проводят разбирательство.

Стоит отметить, 11 марта пресс-служба минобороны Азербайджана сообщила, что видеокамеры якобы зафиксировали продвижение колонны военной техники армянских Вооружённых сил в сопровождении российских миротворцев по территории Карабаха. Соответствующие кадры обнародованы не были. В минобороны Армении опровергли это заявление.