В Индонезии из-за оползней погибли десятки человек
Джакарта, 11 марта 2023, 19:34 — REGNUM В Индонезии до 44 человек выросло число погибших из-за оползней на островах Риау, сообщает 11 марта агентство Xinhua.
По данным индонезийских властей, 11 человек числятся пропавшими без вести. Из-за оползней эвакуировали свыше двух тысяч человек.
Поисково-спасательные работы на месте продолжаются.
Напомним, из-за сильных ливней на островах Риау в Индонезии произошли оползни. Ранее поступала информация о 33 погибших.