Из-за оползней на севере Индонезии погибли 44 человека

Джакарта, , 19:34 — REGNUM В Индонезии до 44 человек выросло число погибших из-за оползней на островах Риау, сообщает 11 марта агентство Xinhua.

Оползень в Индонезии © BNPB/XinHua/Global Look Press

По данным индонезийских властей, 11 человек числятся пропавшими без вести. Из-за оползней эвакуировали свыше двух тысяч человек.

Поисково-спасательные работы на месте продолжаются.

Напомним, из-за сильных ливней на островах Риау в Индонезии произошли оползни. Ранее поступала информация о 33 погибших.