Джакарта, 11 марта, 2023, 19:34 — ИА Регнум. В Индонезии до 44 человек выросло число погибших из-за оползней на островах Риау, сообщает 11 марта агентство Xinhua.

BNPB/XinHua/Global Look Press Оползень в Индонезии

По данным индонезийских властей, 11 человек числятся пропавшими без вести. Из-за оползней эвакуировали свыше двух тысяч человек.

Поисково-спасательные работы на месте стихийного бедствия продолжаются.

Напомним, из-за сильных ливней на островах Риау в Индонезии произошли оползни. Ранее поступала информация о 33 погибших.