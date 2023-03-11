Иракский шиитский лидер ас-Садр приостановил деятельность своего движения в Дияле

Багдад, , 19:01 — REGNUM В Ираке один из наиболее влиятельных деятелей страны, шиитский имам Муктада ас-Садр приостановил деятельность своего движения в провинции Дияла. Своим постановлением от 11 марта он приказал вывести из этого региона военизированные отряды своих сподвижников. Об этом сообщил иракский портал Shafaq News.

Муктада ас-Садр © EPA/STR/ТАСС

Как отметил Муктада ас-Садр, деятельность движения и отрядов «Сарайя ас-Салям» («Бригады мира») в провинции Дияла приостанавливается до особого распоряжения и никакая организация не имеет права выступать от его имени.

Агентство INA также распространило информацию, что военизированные формирования «Бригады мира» передислоцируются в южную провинцию Басра, где они пользуются особым влиянием.

Как ранее сообщалось, на днях верховный главнокомандующий ВС Ирака премьер-министра страны Мухаммед ас-Судани приказал направить в Диялу дополнительные воинские подразделения для восстановления контроля над всей территорией данной провинции.

Напомним, ранее сообщалось, что 7 марта министр обороны США Ллойд Остин прибыл с необъявленным визитом в Ирак, чтобы «подтвердить стратегическое партнёрство» между двумя странами.