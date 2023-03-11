Ереван, , 17:01 — REGNUM Армения предложила Индии предоставить торговый коридор через Чёрное море. Предполагается, что новый торговый маршрут будет проходить параллельно международному транспортному коридору «Север — Юг» и соединит Мумбаи с Европой через Иран и Армению в обход Азербайджана. Об этом сообщает газета The Economic Times.

Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что такое предложение было сделано во время визита министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Индию. По данным издания, Нью-Дели может быть заинтересован в этом проекте.

Отмечается, что Армения долгое время искала инвестиции со стороны Индии, связи с которой в последние годы у Еревана оживились благодаря оборонному экспорту.

Как заявил изданию политолог и старший научный сотрудник APRI Armenia Бениамин Погосян, потребность Индии в дополнительных торговых путях также остаётся актуальной. При этом он подчеркнул, что «поскольку новая холодная война подрывает экономические и политические отношения России и Запада, любой крупномасштабный транзит грузов, проходящих через границу России и Европы, выглядит слишком рискованным для международных логистических и страховых компаний».

Планируется, что коридор создаст дополнительный маршрут в обход Суэцкого канала во избежание конфронтации между Россией и Западом.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время России и Иран выстраивают «новый трансконтинентальный торговый маршрут», который будет проходить от восточной окраины Европы до Индийского океана, и будет использован для торговли в энергетической, сельскохозяйственной, военной сферах.

В конце февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что участники проекта по созданию транспортного коридора «Север ― Юг» приступили к практической реализации налаживания непрерывного железнодорожного сообщения на участке Решт ― Астара вдоль побережья Каспийского моря по территории Ирана до границы с Азербайджаном.

В соответствии с договоренностями, достигнутыми между Тегераном и Москвой, общий объём перевозок грузов между двумя странами должен достичь 115 млн тонн.

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