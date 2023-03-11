Берлин, , 14:39 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц ожидает нового «экономического чуда», сообщает телеканал N-TV.

Олаф Шольц © IMAGO/www. imago-images.de/Global Look Press

По словам канцлера, благодаря высоким инвестициям в защиту климата Германия сможет вскоре достичь таких темпов роста, как в 1950–1960-х годах. Для этого, как считает Олаф Шольц, принятие решений и их утверждение должны происходить быстрее.

По данным телеканала, в 1950-х и даже в начале 1960-х годов ежегодные темпы роста составляли около 8%. В 1967 году ВВП упал, а безработица достигла 2,1%. В 2022 году ВВП Германии вырос на 1,9% по сравнению с предыдущим годом, но в конце года снова ослаб.

Олаф Шольц также заявил, что в ближайшие десятилетия будет наблюдаться нехватка рабочей силы, особенно на востоке Германии.

N-TV уточняет, что энергетический переход будет означать для многих потерю работы.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте помощник канцлера Германии по экономическим вопросам Йорг Кукис заявил, что отказ от поставок российского природного газа явился огромным стрессом для ФРГ, поскольку заменить голубое топливо из России оказалось сложно.