Красноярск, 11 марта, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Аэропорт Норильска 11 марта из-за метеоусловий задержал прибытие и вылет самолётов авиакомпаний «Сибирь» и «Нордстар». Задержка может составить от нескольких часов до суток. Об этом заявил представитель пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Кирилл Кухмарь/ТАСС Аэропорт Норильска

«Сегодня в международном аэропорту Норильск имени Николая Урванцева в связи с неблагоприятными метеоусловиями объявлены длительные задержки на прибытие и выполнение десяти рейсов авиакомпаний «Сибирь» и «Нордстар» из Москвы, Новосибирска, Красноярска и в обратном направлении в Санкт-Петербург, Абакан, Новосибирск, Москву с максимальной продолжительностью около суток», — сообщили в пресс-службе.

Транспортные прокуроры Красноярского края, Новосибирской области и Республики Хакасия следят за соблюдением прав пассажиров во время ожидания задержанных рейсов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 10 марта из-за сильного ветра в Норильске объявили штормовое предупреждение.