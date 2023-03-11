Лондон, , 09:03 — REGNUM Правительство Великобритании призвало крупнейших спонсоров Международного олимпийского комитета оказать на организацию давление в связи с опасениями о возможном смягчении ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в Олимпийских играх в Париже. Об этом в пятницу, 11 марта, сообщило издание The Guardian.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

«Министр культуры Люси Фрейзер попросила руководителей партнеров Международного олимпийского комитета, в том числе Coca-Cola, Intel, Samsung, Visa, оказать давление на МОК по ряду тревог, связанных с возможным допуском российских спортсменов до Олимпийских игр», — отмечает издание.

Отмечается, что летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже (Франция) в период с 26 июля по 11 августа.

Напомним, глава Международного олимпийского комитета Томас Бах ранее неоднократно заявлял, что выступает за возвращение российских спортсменов на арену международных соревнований.