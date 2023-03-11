Кременная, ЛНР, 11 марта, 2023, 08:50 — ИА Регнум. Украинская армия перебросила в район населённого пункта Белогоровка в ЛНР группу бойцов, которые не прошли подготовку, написал 11 марта военный эксперт Андрей Марочко в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация на Украине

«Южнее населённого пункта Кременная прибыло порядка 100 свежемобилизованных гражданских лиц, которые не проходили специализированного обучения и отправлены в зону боевых действий практически сразу после мобилизации», — заявил Марочко.

Военный эксперт обратил внимание на следующее: украинские военкоматы утверждают, что «рекрутов везли из Днепропетровска на полигон для обучения». Мобилизованные узнали о том, что попали сразу на фронт, «уже по факту прибытия».

Напомним, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о переброске в район Артёмовска (ДНР) украинских боевиков с запорожского направления.