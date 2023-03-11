Президент Туниса Сайед: ситуация в Сирии касается только сирийцев

Тунис, , 07:52 — REGNUM Тунисские власти должен назначить своего посла в Дамаске, а власти Сирии — своего посла в Тунисе, заявил тунисский лидер Кайс Сайед, передает «Мозаик ФМ».

Президент Туниса Кайс Сайед Houcemmzoughi

Он отметил, что «нет никакого оправдания» сложившейся ситуации, имея в виду отсутствие дипломатических отношений между двумя республиками. Сайед также подчеркнул, что выступает против раздела Сирии на несколько частей.

Президент добавил, что «сирийский режим касается только самих сирийцев».

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года в Алжире состоялись переговоры, в которых участвовали Кайс Сайед и сирийский министр иностранных дел Хоссейн Микдад. В ходе их разговора тунисский лидер высоко оценил роль Сирии в противостояние терроризму, сравнил это с борьбой Туниса за независимость.